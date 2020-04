Im Kampf gegen das drohende Pandemie-Desaster in den USA wird New Yorks Gouverneur Cuomo zum Halt für immer mehr Amerikaner. Auch deswegen, weil er sich als Gegenentwurf zu Trump präsentiert.

Der Gouverneur mit dem Image eines Kontrollfreaks und Bulldozers zeigt Herz. In Anbetracht der humanitären Katastrophe, die sich in New York abspielt, strahlt Andrew Cuomo so viel Wärme aus, dass selbst frühere Gegner Trost bei ihm suchen. "Einige schmachten nach ...