NGO dokumentierte "Geiseljustiz" in Japan

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) spricht in einem 101-seitigen Bericht von einer "Geiseljustiz" in Japan. Das Land, das derzeit den Vorsitz der G7-Staaten innehat und in diesem Rahmen wiederholt auf die internationale Einhaltung der Menschenrechte pochte, halte sich nicht an internationale Verfahrensstandards. Vor allem würden Verdächtige unverhältnismäßig lange eingesperrt, bevor ihr Prozess beginne. Die Chancen auf einen Freispruch seien gering. Viele Verdächtige würden über längere Zeit in Polizeistationen statt in darauf ausgelegten Gefängnissen inhaftiert - und damit unter ständiger ...