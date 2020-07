NGO: Griechenland treibt Migranten in Obdachlosigkeit

Jahrelang wurde Griechenland für die überfüllten Flüchtlingseinrichtungen, vor allem auf den Inseln in der Ostägäis, kritisiert. Nun strebt die Regierung in Athen danach, mehr als Zehntausend Geflüchtete aus ihren Unterkünften auszuweisen - ohne ihnen aber "Schutz und angemessene medizinische Versorgung" zu bieten, wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Dienstag kritisiert.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Die Lage der Flüchtenden verschärft sich weiter