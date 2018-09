NGOs beklagen Lage in Flüchtlingszentren auf Ägäisinseln

Ein Bündnis von Flüchtlingsorganisationen hat die Zustände in den Aufnahmezentren Griechenlands in der Ostägäis angeprangert. Insgesamt 19 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) riefen am Donnerstag in einem Offenen Brief die Regierung in Athen und die EU auf, alles zu tun, damit die Unterkünfte entlastet werden.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Über 20.000 Menschen sind in den Lagern untergebracht