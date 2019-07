NGOs kritisieren "Kriminalisierung" von Helfern

Mehr als 100 Nichtregierungsorganisationen kritisieren die zunehmende "Kriminalisierung" von Menschen, die Migranten helfen. In einem Brief an die EU-Kommission und ihre künftige Präsidentin Ursula von der Leyen sprachen sich die Hilfsorganisationen am Dienstag für ein "Ende der Kriminalisierung von Solidarität mit Migranten in Europa" aus.

SN/APA (dpa)/BORIS ROESSLER Immer mehr Menschen werden wegen humanitärer Hilfe kriminalisiert