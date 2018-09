NGOs mobilisieren gegen EU-Politik

Die neue Grenzschutzpolitik der Europäischen Union hat Folgen, über die von den Staatschefs kaum gesprochen wird. Die Rechnung bezahlen die Ärmsten.

"Wir leben in einem Europa, für das man sich schämen muss. Es sterben tausende Menschen im Mittelmeer. Die Regierungen schauen zu. Wenn Sie hier an der Salzach jemanden vor dem Ertrinken rettet, sind Sie ein Held. Wenn man das im Mittelmeer macht, wird man dafür kriminalisiert." Mit diesen drastischen Sätzen veranschaulichte Alina Kugler, Sprecherin der Protest-Plattform "Solidarisches Salzburg", die Sichtweise vieler NGOs auf die Asyl- und Grenzschutzpolitik der EU.

Konkret berichtete Tamino Böhm, Leiter der Seenotrettungs-Mission "Moonbird", über große Schikanen der Behörden in Malta. Aktuell werden dort seit Ende Mai das Suchflugzeug "Moonbird" sowie seit Ende Juni das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" festgesetzt - mit aus Sicht der NGOs fadenscheinigen Begründungen wie etwa angeblich fehlerhafte Registrierungen und Sicherheitswarnungen. Die Blockade der Suchfahrzeuge hat für Böhm System: "Da soll verhindert werden, dass ein Aufklärungsflugzeug, das in der Vergangenheit wiederholt Menschenrechtsverletzungen und Unterlassungen von Hilfeleistung dokumentiert hat, fliegt. " Und allein die Sea-Watch 3 habe mitgeholfen, seit Sommer 2015 rund 35.000 Menschen aus Seenot zu retten, betont Böhm.

Weiters würden wegen der rechtlich unklaren Situation auch viele Handelsschiffe mittlerweile keine Flüchtlinge mehr retten, "aus Angst, dann nirgends mehr Anlanden zu können", sagt der Aktivist. "Und ein Frontex-Schiff in Valetta läuft seit Wochen nicht aus, um Menschenleben zu retten. Nicht, weil ihnen das verboten wird, sondern weil sie nicht wissen, wo sie die Geretteten hinbringen können."

Ein weiteres Fallbeispiel der Folgen der EU-Politik lieferte Ibrahim Manzo aus dem westafrikanischen Niger: Er ist Leiter der Projekts "Alarme Phone Sahara" und berichtete darüber, dass es durch die Subventionierung der Sicherheitskräfte in Niger durch die EU zu einer massiven Verschiebung der Flüchtlingsrouten komme - mit teils tödlichen Folgen: "Wenn man in die Region Agadez kommt, sieht man, dass dort oft Kinder und Frauen sterben. Denn die Migranten sind jetzt auf anderen Wegen unterwegs, die abseits und versteckt sind - und da sind sie in der Wüste großen Gefahren bis hin zum Tod ausgesetzt." Sein Projekt versucht, Flüchtlinge, die auf dem Weg durch die Wüste mit oft überfüllten Autos gestrandet sind, zu helfen.

Gemeinsam hat das EU-kritische Bündnis seit 13. September in der TriBühne Lehen einen Alternativ-Gipfel mit täglich einer Veranstaltung ausgerufen. Am Mittwoch verlagerte sich der Protest erstmals auf die Straße: Ab 19 Uhr zogen die Gipfelgegner beim Marsch der Verantwortung" von Lehen zum Alten Markt. Die Namen von 30.000 auf der Flucht nach Europa gestorbenen Menschen wurden verlesen und auf Schildern gezeigt. Heute, Donnerstag, folgt ab 14 Uhr eine Großdemo vom Hauptbahnhof zum Volksgarten. Die Organisatoren hoffen auf 1000 Teilnehmer.