NGOs urgieren Lösung für Flüchtlinge an Bord der Sea Watch

18 Hilfsorganisationen, darunter Save the Children, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International Italien und mehrere katholische Verbände, haben in einem Schreiben an die italienische Regierung und an die EU-Mitgliedstaaten appelliert, eine Lösung für die 49 Migranten zu finden, die sich seit Tagen an Bord von NGO-Schiffen im Mittelmeer befinden.

SN/APA (AFP)/OLMO CALVO Die Migranten befinden sich seit Tagen an Bord von NGO-Schiffen