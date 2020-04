Nicaragua lässt vor Ostern 1.700 Häftlinge frei

In Nicaragua sind vor Ostern 1.700 Gefängnisinsassen freigelassen worden. Damit erfülle die Regierung ihre christliche Pflicht, den Familienzusammenhalt zu fördern, teilte die Vizepräsidentin und Präsidentengattin Rosario Murillo am Mittwoch in einer von den Staatsmedien übertragenen Ansprache mit. Sie machte keine näheren Angaben zu den Häftlingen - außer, dass darunter 199 Frauen seien.

SN/APA (Archiv/AFP)/INTI OCON Rosario Murillo kündigte Freilassungen an