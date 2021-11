Nicaraguas Präsident lässt sich wiederwählen

In einer äußerst umstrittenen Wahl strebt Nicaraguas Präsident Daniel Ortega seine vierte Amtszeit in Folge an. Der 75 Jahre alte Ex-Revolutionär tritt bei der Abstimmung am Sonntag ohne ernst zu nehmende Gegner an: In den vergangenen Monaten ließ Ortega neben zahlreichen Kritikern auch sieben Anwärter auf das Präsidentenamt verhaften oder unter Hausarrest stellen. Ein wichtiges Parteienbündnis der Opposition wurde außerdem von der Wahl ausgeschlossen.

SN/APA/AFP/MAYNOR VALENZUELA Familie Ortega lässt sich im Amt bestätigen