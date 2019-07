Nicht alle EU-Länder haben neuen Datenschutz umgesetzt

Gut ein Jahr nach Einführung der europäischen Datenschutzregeln haben mehrere EU-Staaten ihr nationales Recht noch immer nicht an die Datenschutzgrundverordnung angepasst. Die Gesetze in Griechenland, Portugal und Slowenien entsprechen noch nicht den Ende Mai 2018 eingeführten Regeln, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.

SN/APA/dpa/Patrick Pleul Die DSGVO gilt seit Mai 2018