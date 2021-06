Nicht alle wollen ein Selfie mit Macron

Eine Tour durch das Land wurde von einem Rechtsextremen herb unterbrochen.

Emmanuel Macron wollte in die südfranzösische Region Drôme fahren, um dem Land "den Puls zu messen", wie er sagte, und nach mehr als einem Jahr Pandemie wieder in Kontakt mit den Bürgern zu treten. Was aber von der zweiten Etappe seiner Frankreich-Tour hängen bleibt, ist wohl die Ohrfeige, die er am Dienstag verpasst bekam. Ein 28-Jährige hatte im Örtchen Tain-L'Hermitage auf den Präsidenten gewartet, die Hand nach ihm ausgestreckt, ihn dann gepackt, um ihm ins Gesicht zu schlagen. Gemeinsam mit ...