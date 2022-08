Nicht Freund, nicht Feind: Erdogan und Putin trafen einander in Sotschi

Getreide, Atomkraft, aber auch Waffen: Beim jüngsten Treffen Recep Tayyip Erdoğans mit Wladimir Putin ging es um viel.

Westliche Reedereien und Fluggesellschaften haben sich aus dem Transportgeschäft mit Russland zurückgezogen. Davon profitiert die Türkei. Sie setzt keine der Sanktionen des Westens gegen Moskau um und wird damit zum Umschlagplatz für den Warenverkehr Russlands mit dem Westen.

Kein anderer westlicher Staats- oder Regierungschef ist in den vergangenen Jahren so oft nach Russland gereist wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Sotschi am Freitag war bereits die achte Visite seit 2019. ...