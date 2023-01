"Nicht mehr genug im Tank": Jacinda Ardern dankt ab

Die Premierministerin navigierte Neuseeland durch mehrere Krisen. Das hat Spuren hinterlassen. Wer wird ihr folgen?

Überraschende politische Wendung in Neuseeland: Unter Tränen hat Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Bis spätestens 7. Februar werde sie ihr Amt aufgeben, sagte die 42-Jährige vor Journalisten. "Ich weiß, was man für diesen Job braucht, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. So einfach ist das", begründete sie den Schritt. Mehrmals brach ihr die Stimme weg. "Wir alle geben, solange wir geben können, und dann ist es vorbei. Und für mich ist es ...