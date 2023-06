Nicht nur Putins Lügengebäude brach zusammen

Der überraschend gestartete und ebenso schnell wieder abgebrochene Putschversuch des Söldnerführers Prigoschin kennt in Russland nur Verlierer. Die spannende Frage bleibt, ob der russische Präsident Putin wirklich noch alle Fäden in der Hand hat.

In Russland ging man am Sonntag umgehend daran, die Gräben wieder zuzuschütten und die Asphaltdecken notdürftig zu flicken, die auf den Autobahnen vor Moskau aufgerissen wurden, um den anstürmenden Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit seinen Söldnern aufzuhalten. Was bleibt von diesem Putschversuch, der sich am Ende nicht nur gegen die russische Militärführung richtete? Wie wird Präsident Wladimir Putin reagieren und wie geschwächt geht er aus diesem Konflikt mit seinem nun fallen gelassenen Zögling hervor? Gibt es Hoffnungen auf ein baldiges Ende ...