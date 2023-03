Nichts gelernt aus der Geschichte?

Europa rüstet massiv auf, wie der jüngste Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI auch mit konkreten Zahlen belegt. Warum es im neuen "Kalten Krieg" keine Alternative dazu gibt.

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Aufrüstung in Europa werfen uns zurück in die Zeit des "Kalten Kriegs", den man längst überwunden glaubte. So gesehen ist die viel zitierte Zeitenwende ein trauriger Rückschritt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg standen einander zwei Blöcke gegenüber: die demokratische Welt und die kommunistische Welt. Das Wort vom "Kalten Krieg" wurde erstmals 1947 von einem Berater des damaligen US-Präsidenten Truman geprägt, als man allen "freien Völkern", die vom Kommunismus bedroht waren, ...