Nichts wie weg: Erdogan verschreckt die Jungen

Fast zwei Drittel der jungen Türkinnen und Türken wollen das Land verlassen. Sie suchen nach einem neuen Leben in Freiheit.

"Ich habe jede Hoffnung verloren", sagt Ayse C. Für die 22-Jährige war die Wiederwahl des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan vor zwei Wochen "die größte Enttäuschung meines Lebens". Ihren vollen Namen will sie nicht nennen, aus Angst vor Repressionen. Die junge Frau arbeitet in einem IT-Unternehmen in der westtürkischen Hafenstadt Izmir. Das weltoffene Izmir ist traditionell eine Hochburg der sozialdemokratischen CHP. Ihr Kandidat Kemal Kılıçdaroğlu bekam hier bei der Stichwahl am 28. Mai 67 Prozent der Stimmen. Aber landesweit behauptete ...