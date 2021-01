Nicola Gratteri - er hat Italiens Mafia den Kampf angesagt

In Italien beginnt am Mittwoch einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen Jahrzehnte. 355 Menschen sind angeklagt. Das Verfahren leitet Chefankläger Nicola Gratteri. Der prominente Mafia-Jäger lebt deswegen in ständiger Bedrohung.

SN/TIZIANA FABI / AFP / picturedesk Keiner kennt sich mit der ’Ndramgheta besser aus als er: Nicola Gratteri.