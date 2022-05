Niederlande gedenken der Opfer des Zweiten Weltkrieges

Mit einer nationalen Gedenkfeier in Amsterdam haben die Niederlande ihre Opfer des Zweiten Weltkrieges sowie der militärischen Friedenseinsätze in den Jahrzehnten danach geehrt. Vor dem Monument für die Kriegsopfer auf dem Dam, dem zentralen Platz der niederländischen Hauptstadt, legten König Willem-Alexander und seine Frau Máxima am Mittwochabend einen Kranz nieder. Ab 20.00 Uhr stand das öffentliche Leben traditionsgemäß überall im Lande für zwei Schweigeminuten still.

SN/APA/ANP/KOEN VAN WEEL Die Niederlande gedenken der Opfer des Zweiten Weltkriegs