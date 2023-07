Niederlande: Premier Rutte tritt bei Neuwahl nicht mehr an

Nach dem Platzen der Regierungskoalition in den Niederlanden will Ministerpräsident Mark Rutte nicht mehr für eine fünfte Amtszeit antreten. Er werde sich nach der Neuwahl im November aus der Politik zurückziehen, kündigte der dienstälteste Regierungschef in der Geschichte des Landes am Montag an. Der 56-jährige Rutte hatte zuvor noch erklärt, er wolle gerne erneut kandidieren, dies hänge aber von seiner konservativen Partei VVD ab.

BILD: SN/APA/AFP/JOHN THYS Koalition von Rutte war Freitag geplatzt