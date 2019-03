Niederlande: Viertes Todesopfer nach Schüssen von Utrecht

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat sich die Zahl der Todesopfer auf vier erhöht. Ein 74 Jahre alter Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in der niederländischen Stadt mit. In der vergangenen Woche hatte ein Mann in einer Straßenbahn plötzlich um sich geschossen. Drei Menschen wurden dabei sofort getötet.

SN/APA (AFP)/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Drei Menschen wurden bei der Tat sofort getötet