Niederlande wählen am 22. November

Nach dem Ende der Regierung soll in den Niederlanden am 22. November ein neues Parlament gewählt werden. Das habe das Kabinett am Freitag beschlossen, teilte Innenministerin Hanke Bruins Slot am Freitag in Den Haag mit. Die Vier-Parteien-Koalition war vor einer Woche im Streit um die Migrationspolitik zerbrochen. Darauf kündigte der rechtsliberale Premier Mark Rutte, der seit fast 13 Jahren Regierungschef war, überraschend seinen Rückzug aus der Politik nach der Wahl an.

BILD: SN/APA/AFP/SEM VAN DER WAL Innenministerin Bruins Slot verkündete Entscheidung