Niederlande-Wahl: Stimmabgabe im Anne Frank Haus

Zu den besonderen Wahllokalen bei der Parlamentswahl in den Niederlanden gehört das Anne Frank Haus in Amsterdam. Wahlberechtigte können dort am Mittwoch zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Das Anne Frank Haus will darauf aufmerksam machen, dass "Freiheit, gleiche Rechte und Demokratie" wichtig seien. "Das Anne Frank Haus ist einer der Orte, der daran erinnert, was geschehen kann, wenn Demokratie und Recht zusammenbrechen," teilte die Anne Frank Stiftung mit.

BILD: SN/APA/ANP/LEX VAN LIESHOUT Weltberühmte Gedenkstätte hat am Mittwoch nur für Wähler geöffnet