Niedersachsen wählt neuen Landtag

Knapp 6,1 Millionen Niedersachsen sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Derzeit regieren SPD und CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Stephan Weil an der Spitze in dem norddeutschen Bundesland. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, allerdings bevorzugt in einem Bündnis mit den Grünen, wie schon von 2013 bis 2017. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann schließt auch eine Fortsetzung der Großen Koalition nicht aus.

Weil strebt dritte Amtszeit und Koalition mit Grünen an