Niedrige Wahlbeteiligung bei Referendum in Italien

Beim Referendum in Italien zur Bestätigung einer vom Parlament beschlossenen Reform zur Verkleinerung des Parlaments zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. Um 12.00 Uhr hatten lediglich 12,2 Prozent der 51 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, teilte das Innenministerium in Rom mit. Abgestimmt wird am Sonntag bis 23.00 Uhr und am Montag von 7.00 bis 15.00 Uhr.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Corona-Maßnahmen auch bei diesen Urnengängen augenfällig