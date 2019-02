Nigeria wählt und hat doch keine Wahl

Warum das bevölkerungsreichste Land Afrikas keinen Weg aus seiner Krise findet.

Nirgendwo in Afrika klaffen Anspruch und Realität so auseinander wie in Nigeria, dem mit rund 180 Millionen Menschen bevölkerungsreichsten Staat des Kontinents. Während seine Politiker gerade vor Wahlen wie an diesem Wochenende gern zu Superlativen greifen, um das Potenzial des Landes zu beschreiben, ist die Wirklichkeit eine ganz andere. Entsprechend desillusioniert sind die meisten der 84 Millionen Nigerianer, die sich registriert haben, um in der sechsten Wahl seit dem Ende der Militärherrschaft vor 20 Jahren mit ihrer Stimme die fragile Demokratie zu konsolidieren.