Nigerianer wählen neuen Präsidenten und neues Parlament

Vor dem Hintergrund einer schwierigen Wirtschaftslage und großen Sicherheitsproblemen im Norden des Landes haben die Nigerianer am Samstag mit einer Woche Verspätung einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. "So weit, so gut", sagte Präsident Muhammadu Buhari, der als einer der ersten in einem Wahllokal seiner Heimatstadt Daura seine Stimme abgab.

SN/APA (AFP)/PIUS UTOMI EKPEI Präsident Buhari war einer der ersten Wähler