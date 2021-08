Nigerias verschleppte Kinder

In dem afrikanischen Land verschwinden immer wieder Menschen. Meist geht es um Geld - auch aus EU-Ländern.

Eine Landstraße im Süden Nigerias ist einem Schweizer am vergangenen Samstag zum Verhängnis geworden. Er wurde von bewaffneten Männern entführt. Am Montag traf einen Regierungspolitiker im Bundesstaat Niger dasselbe Schicksal. Die Überfälle waren nicht die ersten Entführungen in der Region - und sollen laut Experten auch nicht die letzten gewesen sein.

"In Nigeria und in der Sahelzone, einer der ärmsten Regionen der Welt, können Entführungen ein lukratives Geschäft darstellen", schreibt das Council on Foreign Relations (CFR). Die amerikanische ...