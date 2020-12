Nobelpreisträger werden in Oslo und Stockholm gewürdigt

Unter besonderen Bedingungen werden am Donnerstag die diesjährigen Nobelpreisträger gewürdigt. Wegen der Corona-Pandemie finden anstelle von prunkvollen Preisverleihungen in Oslo und Stockholm deutlich kleinere Zeremonien statt, die online übertragen werden. Am Todestag von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) werden sie aber wie üblich in Oslo mit der Ehrung des Friedensnobelpreisträgers eingeleitet.

