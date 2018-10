Noch 1.000 Yezidinnen in IS-Gefangenschaft

Nach der Vergabe des Friedensnobelpreises an Nadia Murad hofft der Zentralrat der Yeziden, dass die Yezidinnen in IS-Gefangenschaft wieder stärker in den Fokus geraten. "Es sind immer noch etwa 1.000 Frauen in den Händen des IS - so, wie es Nadia Murad war", sagte der Vorsitzende Irfan Ortac der "Heilbronner Stimme" (Samstag).

SN/AFP/BERTRAND GUAY Die Gewalt gegen Frauen durch den IS geht weiter