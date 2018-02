Noch 110 Mädchen nach Boko-Haram-Überfall vermisst

In Nigeria werden knapp eine Woche nach dem Überfall der radikalislamischen Miliz Boko Haram auf eine Schule noch 110 Mädchen vermisst. Die Zahl nannte Informationsminister Lai Mohammed am Sonntag. Die nigerianische Luftwaffe kündigte an, zusätzliche Einheiten in den Nordosten zu entsenden und intensiv nach den Mädchen zu suchen.

SN/APA (AFP/Archiv)/AMINU ABUBAKAR Boko Haram überfiel diese Schule