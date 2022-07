Noch drei Kandidaten für Johnson-Nachfolge

Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als Parteichef der britischen Konservativen und Premierminister ist die Abgeordnete Kemi Badenoch als Letztplatzierte am Dienstag ausgeschieden. Die bisher kaum in Erscheinung getretene Abgeordnete und frühere Staatssekretärin für Gleichstellung hatte sich am rechten Rand der Tory-Partei positioniert. Nun sind noch drei Kandidaten im Rennen. Ex-Finanzminister Rishi Sunak erhielt am Dienstag die meisten Stimmen.

SN/APA/AFP/NIKLAS HALLE'N Wer folgt Johnson in die Downing Street?