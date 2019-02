Noch hat Kim die Atomwaffen

US-Präsident Donald Trump reist Ende Februar zu einem zweiten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Führer Kim Jong Un. Doch der hat bisher vor allem Gesten geliefert.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Führer Kim Jong Un werden am 27. und 28. Februar ihren zweiten Gipfel in Vietnam abhalten. Trump bestätigte den Gipfeltermin in seiner Rede zur Lage der Nation in Washington. Zum gleichen Zeitpunkt, am Mittwoch in Fernost, war sein Nordkorea-Sondergesandter Stephen E. Biegun nach Pjöngjang unterwegs, um den Annäherungsdialog mit Nordkorea neu zu starten - nach Monaten der gegenseitigen Misstrauensbekundungen, die auf den ersten US-Nordkorea-Gipfel im Juni 2018 in Singapur gefolgt waren.