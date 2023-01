Noch immer keine Entscheidung zu Leopard 2 - was Deutschland nun tun wird

Der Druck auf Deutschland wird immer größer. Anders als von vielen Beobachtern erwartet, wurde am Freitag in Ramstein keine Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-2-Panzern getroffen. Was der Verteidigungsminister plant.

SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Bremst in Sachen Panzerlieferung weiterhin: Deutschlands Kanzler Olaf Scholz.