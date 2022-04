Noch keine Revolte

Boris Johnson überlebt politisch trotz Lockdownpartys und Strafzahlung. Der Krieg in der Ukraine hilft ihm dabei.

Früher hieß es, Boris Johnson sei ein Politiker, der sich niemals entschuldige. Mittlerweile trifft dies nicht mehr zu. Die Entschuldigungen, die der 57-Jährige in Bezug auf die sogenannte Partygate-Affäre vorgebracht hat, sind zahlreich. Gleichzeitig blieb die große Revolte gegen den Premier bislang aus. Die britische Boulevardzeitung "The Daily Express" sprach angesichts der langen Diskussionen um die Strafe für den Premier am Dienstag im britischen Parlament sogar von "Zeitverschwendung".

Johnson nahm zum ersten Mal Stellung dazu, dass er wegen ...