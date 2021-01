Noch-Präsident Trump wird "abgestellt"

Die Netzwerk-Riesen nehmen dem Präsidenten sein Megafon im Internet weg. Und im Kongress droht ihm ein zweites Impeachment wegen Volksverhetzung.

Der nach dem gescheiterten Aufstand seiner Anhänger im Weißen Haus verbarrikadierte Präsident kocht vor Wut. In der Vergangenheit hätte Donald Trump den Dampf über Tweets in Großbuchstaben wie "SO UNFAIR" abgelassen. Doch damit ist Schluss, seit Twitter den scheidenden US-Präsidenten wegen Regelverstößen auf Lebenszeit von seinem Netzwerk verbannte. Der Konzern entfernte alle 56.571 Beiträge auf "@realDonaldTrump" (26.237 davon als Präsident) und die 88 Mill. Anhänger finden auf seiner Seite nur noch den Hinweis: "Konto gesperrt".

Der Grund? Twitter ...