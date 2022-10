Noch stellt sich Indien nicht offen gegen Russland

Russlands Präsident Putin strapaziert sein Verhältnis zu traditionell guten Freunden. Für die gibt es eine rote Linie.

Das Abstimmungsergebnis war in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden und hat deshalb eine umso größere Signalwirkung. 143 von 193 Mitgliedsstaaten der UNO-Vollversammlung verurteilten am Mittwochabend in New York die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine. Nur Belarus, Nordkorea, Syrien und Nicaragua stimmten mit Russland gegen den Beschluss.

Im März hatten 141 Staaten den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt, 100 Gegenstimmen hatte eine Resolution gegen die Annexion der Krim 2014 zustande gebracht. Allerdings enthielten sich auch dieses Mal ...