Während Millionen gegen den Brexit auf der Straße und im Internet protestieren, ist in der Konservativen Partei der Basar um die Nachfolge der Premierministerin eröffnet. Die ist aber noch im Amt.

Eine Million Menschen, so die Schätzung der Organisatoren, protestierten am Samstag bunt und friedlich gegen den Brexit. Die Kampagne "People's Vote" (Volksabstimmung) fordert ein erneutes Referendum zum EU-Austritt und hatte zu dem Marsch aufgerufen. Am Ende kamen weitaus mehr als ...