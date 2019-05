Nord-Süd-Teilung bei Belgien-Wahl

Bei der Parlamentswahl in Belgien haben die flämischen Rechtsextremisten deutlich an Stimmen hinzugewonnen. Ersten Auszählungen zufolge lag die Partei Vlaams Belang mit rund 18 Prozent der Stimmen bei den flämischsprachigen Belgiern an zweiter Stelle. Die bürgerlich-konservativen Nationalisten der N-VA holten demnach gut 27 Prozent der Stimmen im flämischsprachigen Norden des Landes.

Für die französischsprachige Wallonie lagen zunächst nur wenige Teilauszählungen vor. Laut Nachwahlbefragungen lagen in der Wallonie und in der Hauptstadtregion Brüssel die Sozialisten in Führung, gefolgt von den Liberalen und den Grünen. Erste annähernd vollständige Wahlergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet.

Über die flämischen Wahllisten werden knapp 60 Prozent der belgischen Abgeordneten ermittelt. Die französischsprachigen Belgier wählen gut 40 Prozent der Parlamentarier.

Die Voraussetzungen für ein rasches Zustandekommen einer handlungsfähigen Regierung sind damit nicht gerade günstiger geworden. Wegen des traditionell angespannten Verhältnisses zwischen Flamen und Wallonen dürfte es wieder kompliziert werden, da klare Mehrheitsverhältnisse eher nicht zu erwarten sind.

Die Nationalisten-Partei N-VA im flämischsprachigen Norden scheint jedenfalls im landesweiten Vergleich die meisten Abgeordneten nach Brüssel zu schicken. Die politische Landschaft in Belgien ist unter anderem wegen der sprachlichen Unterschiede stark fragmentiert. Aktuell sind auf nationaler Ebene dreizehn Parteien im Parlament vertreten. Nach der N-VA verfügte bisher die wallonische sozialistische Partei mit nur 23 von 150 Sitzen über die zweitmeisten Mandate.

Für den Posten des Ministerpräsidenten kandidiert unter anderem Amtsinhaber Charles Michel. Der wallonische Liberale wäre offen für eine Neuauflage seiner ursprünglichen Regierungskoalition mit den Nationalisten der N-VA sowie den flämischen Liberalen und Christdemokraten. Allerdings war dieses Vierer-Bündnis erst im Dezember am Streit um den UNO-Migrationspakt zerbrochen.

Wegen ihrer plötzlichen und kompromisslosen Ablehnung des nicht bindenden UNO-Vertrags war die N-VA allgemein für diesen Bruch verantwortlich gemacht worden. Für eine Mitte-Rechts-Regierung dürfte an den Flamen aber trotzdem kein Weg vorbeiführen.

Allerdings hat die N-VA, die in ihrem Grundsatzprogramm weiterhin die Unabhängigkeit Flanderns von Belgien anstrebt, nun erstmals selbst Anspruch auf den Posten des Regierungschefs erhoben. Der ehemalige Innenminister Jan Jambon, der in Sachen Abspaltung als Hardliner der N-VA gilt, strebt offiziell die Nachfolge Michels an.

Links der Mitte hat sich der wallonische Sozialdemokrat und ehemalige Regierungschef Elio di Rupo in Stellung gebracht. Er will eine "möglichst progressive" Koalition schmieden und schließt dafür eine Zusammenarbeit mit liberalen Parteien, etwa der von Regierungschef Michel, nicht aus. Für ein Mitte-Links-Bündnis an der N-VA vorbei wären voraussichtlich allerdings sechs oder sogar sieben Parteien nötig.

Nach den Parlamentswahlen 2014 hatten sich die Koalitionsverhandlungen in Belgien über vier Monate hingezogen. 2010 und 2011 hatte es sogar 18 Monate gedauert. Mit eineinhalb Jahren ohne handlungsfähige Regierung hält das Land damit den Weltrekord - in Stein gemeißelt ist dieser freilich nicht.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.