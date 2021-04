Nordirland: Irischer Premier warnt vor "Spirale" der Gewalt

Angesichts der jüngsten Unruhen in Nordirland hat der irische Regierungschef Micheal Martin vor einer "Spirale" der Gewalt gewarnt. Für die Generation des Karfreitagsabkommens von 1998 und für die "zukünftigen Generationen" bestehe die Verpflichtung, nicht in eine "Spirale" zurückzukehren, die "fanatische Morde" und "politische Zwietracht" mit sich bringe, erklärte Martin am Samstag. Bei den Ausschreitungen waren in den vergangenen Tagen Dutzende Polizisten verletzt worden.

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Der Aufruf für eine Protest-Pause wurde missachtet