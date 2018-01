Nordirland ist seit einem Jahr ohne Regionalregierung

Die politische Krise in Nordirland wird immer mehr zum Problem für Theresa May und ihre Brexit-Verhandlungen.

Seit einem Jahr ist Nordirland ohne Regierung. Zusammen mit der Brexit-Unsicherheit über die künftige Grenze zu Irland ist dadurch eine Situation entstanden, die auch den Friedensprozess gefährden könnte.

Der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten hat zwischen 1968 und 1994 mehr als 3600 Menschenleben gefordert. Die Katholiken kämpften für ein vereinigtes Irland, die Protestanten für ihre Privilegien in einem Nordirland als Teil Großbritanniens. Bis zum 9. Jänner 2017 hatten die beiden größten Parteien aus dem katholischen und protestantischen Lager, Sinn Féin und die DUP (Democratic Unionist Party), miteinander regiert. So sieht es das Karfreitagsabkommen von 1998 vor. Doch die Koalition scheiterte am Streit um ein aus dem Ruder gelaufenes Förderprogramm für erneuerbare Energien. Dabei waren fast 500 Millionen Euro Steuergeld verschwendet worden.