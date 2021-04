"Nordirland ist wie ein Streichholz" - warum der Konflikt wieder aufflammt

Seit Ostern eskaliert allabendlich die Gewalt in Nordirland. Der Brexit ist nur einer der Gründe für die Wut.

Diese Geschichte beginnt mit Joel Keys, der für eine bessere Zukunft stehen könnte und das vermutlich auch tut in einer Gegend, die gefangen von den Schatten der Vergangenheit ist; der Gewalt ablehnt, aber immer wieder in sie hineingerät, allein weil er in einem von vielen Seiten vergessenen Viertel Belfasts lebt; der noch nicht einmal geboren war, als in Nordirland mit dem Karfreitagsabkommen offiziell Frieden geschaffen wurde vor 23 Jahren - und alle zunächst hofften, dass es nur besser werden könne ...