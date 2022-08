Nordkorea bereitet sich laut UNO auf weiteren Atomtest vor

Nordkorea bereitet sich den Vereinten Nationen zufolge auf seinen ersten Atomtest seit 2017 vor. Zuletzt seien Bauarbeiten an einer unterirdischen Testanlage im Norden des Landes beobachtet worden: "Die Arbeiten am Atomtestgelände Punggye-ri ebnen den Weg für weitere Atomtests zur Entwicklung von Atomwaffen", hieß es in einem bisher vertraulichen UNO-Expertenbericht, der der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorlag.

SN/APA/Dong-A Iibo/NEWS1 Das Stollen-Netzwerk in Punggye-ri wird wieder instand gesetzt