Nordkorea schließt mehrere Botschaften

Nordkorea hat am Freitag die Schließung mehrerer Botschaften des Landes bestätigt. Man wolle die "diplomatischen Kapazitäten effizienter" gestalten, teilte das nordkoreanische Außenministerium mit. Medienberichten zufolge plant Nordkorea die Schließung von bis zu zwölf Botschaften, darunter die in Spanien, Hongkong und verschiedenen afrikanischen Ländern. Dies würde die Schließung von fast 25 Prozent aller weltweiten Vertretungen Nordkoreas bedeuten.

Wörtlich schrieb das Ministerium: "Wir gehen durch einen Veränderungsprozess der beinhaltet, diplomatische Vertretungen in Übereinstimmung mit dem sich verändernden globalen Umfeld und der nationalen Außenpolitik abzuziehen und auch welche neu zu eröffnen." Es würden nicht nur Botschaften geschlossen, sondern auch diplomatische Vertretungen in anderen Staaten neu eröffnet. Weitere Details wurden nicht genannt.

Nordkorea unterhält derzeit offizielle Beziehungen zu 159 Ländern und hat 53 diplomatische Vertretungen im Ausland, darunter Botschaften aber auch drei Konsulate und drei Missionen. Auch in Wien gibt es eine bilaterale Botschaft, die auch als Ständige Vertretung bei den internationalen Organisationen in Wien dient.

Die südkoreanische Regierung sieht in den Schließungen ein Anzeichen für massive wirtschaftliche Probleme im Nachbarland. Die verstärkten internationalen Sanktionen gegen Nordkorea hätten den Zufluss an ausländischer Währung unterbrochen, hieß es aus dem Wiedervereinigungsministerium in Seoul. Die Schließungen wiesen auf die "desolate wirtschaftliche Lage Nordkoreas" hin, in der es schwierig sei, selbst "minimale diplomatische Beziehungen zu traditionellen Verbündeten aufrechtzuerhalten".

Nach Angaben des Wiedervereinigungsministeriums in Seoul unterhält Nordkorea diplomatische Beziehungen zu mehr als 150 Ländern. Die Zahl der Auslandsvertretungen ist demnach seit den 1990er Jahren aufgrund finanzieller Schwierigkeiten zurückgegangen. Experten zufolge schloss Nordkorea Vertretungen in ähnlichem Umfang wie jetzt zuletzt in den 1990er Jahren. Damals traf das Land eine Hungersnot, bei der Hunderttausende Menschen starben - Schätzungen gehen in die Millionen.