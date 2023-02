Nordkorea feuert vier Raketen ins Japanische Meer ab

Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge mehrere militärische Lenkflugkörper getestet, um seine atomare Abschreckung zu verstärken. Vier Langstrecken-Marschflugkörper seien am Donnerstag ostwärts in Richtung offenes Meer abgefeuert worden, berichteten die Staatsmedien des wegen seines Atomwaffenprogramms isolierten Landes am Freitag. Durch solche Übungen werde die "Fähigkeit zu einem tödlichen nuklearen Gegenangriff" verstärkt.

BILD: SN/APA/AFP/STR Nordkorea hat seine Provokationen wieder aufgenommen