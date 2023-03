Nordkorea feuerte erneut ballistische Rakete ab

Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas mindestens eine militärische Rakete Richtung Gelbes Meer zwischen China und der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Die Rakete sei am Donnerstagabend (Ortszeit) im Gebiet um die Hafenstadt Nampo an der Westküste abgeschossen worden, teilte Südkoreas Generalstab in Seoul mit. Es handle sich um eine ballistische Kurzstreckenrakete. Wie weit sie flog, war zunächst nicht bekannt.

BILD: SN/APA/AFP/ANTHONY WALLACE Nordkorea provoziert mit neuerlichem Raketentest