Nordkorea feuerte erneut Rakete ab

Nordkorea hat nach Angaben ihrer Nachbarn Südkorea und Japan erneut eine potenziell atomwaffenfähige Rakete getestet. Nordkorea habe Dienstag früh in der Nordprovinz Chagang eine Rakete in Richtung offenes Meer abgefeuert, teilte der Generalstab des südkoreanischen Militärs mit. Dabei habe es sich möglicherweise um eine ballistische Rakete gehandelt. Demnach flog der Flugkörper weiter und deutlich schneller als die Rakete, die Nordkorea in der vergangenen Woche erprobt hatte.

SN/APA/AFP/ANTHONY WALLACE Eine Rakete wurde in Richtung Japanisches Meer abfeuert