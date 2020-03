Nordkorea feuerte erneut zwei Kurzstreckenraketen ab

Nordkorea hat am Samstag erneut zwei Raketen getestet. Die ballistischen Kurzstreckenraketen seien in der nördlichen Provinz Pyongan in Richtung Meer abgeschossen worden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die südkoreanische Armee. Das japanische Verteidigungsministerium bestätigte die Raketentests.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Südkoreanisches TV zeigte Bilder des Raketenstarts