Nordkorea feuerte Langstreckenrakete ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs bei einem neuen Test eine Rakete mit einer potenziellen Reichweite von tausenden Kilometern abgefeuert. Der Flugkörper sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) im Gebiet der Hauptstadt Pjöngjang abgeschossen worden und etwa 1000 Kilometer weit in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Dort fiel sie offensichtlich ins Wasser.

BILD: SN/APA/KCNA VIA KNS/STR Geschoss in Richtung Japanisches Meer geflogen