Nordkorea feuerte laut Südkorea erneut Geschoß ins Meer

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein nicht identifiziertes Geschoß in Richtung Meer abgefeuert. Das Geschoß sei in Richtung Osten geflogen, teilte Südkoreas Generalstab am Donnerstag mit. Ob es sich um einen neuen Test einer ballistischen Rakete handelte, war zunächst unklar. UN-Resolutionen untersagen der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können.

SN/APA/AFP/JUNG YEON-JE Erst am Dienstag hatte Nordkorea Raketen getetest