Nordkorea feuerte offenbar erneut Geschoße ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zwei zunächst nicht identifizierte Projektile in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Geschoße seien von der Provinz Süd-Pyongan im Westen des Landes gestartet worden und in Richtung des Japanischen Meers geflogen, teilte der Generalstab in Südkorea am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/ED JONES Der Friedensprozess mit Nordkorea war zuletzt ins Stocken geraten